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Classic Recreations занялась производством классических автомобилей Ford

Специалисты компании Classic Recreations из Оклахомы решили заняться созданием классических автомобилей. Умельцы производят «под ключ» автомобили бренда Ford, в числе которых Boss 302, Boss 429 и Mach 1 Mustang.

Classic Recreations занялась производством классических автомобилей Ford


Ford Motor Company выдал специалистам Classic Recreations официальную лицензию на изготовление самых легендарных автомобилей бренда. Каждая модель будет построена с учётом пожеланий заказчика. При этом все ходовые характеристики автомобилей будут приближены к заводским. Клиенты смогут заказать автомобили в классическом корпусе, а также имеется возможность заказать совершенно новый экстерьер. Автомобили будут комплектоваться силовыми агрегатами BOSS 429, которые получат обновлённые клапана и современные системы управления.

Первым проектом компании Classic Recreations станет автомобиль BOSS 429 Mustang, который разработчики намерены представить в ноябре этого года в Лас-Вегасе на выставке SEMA 2018.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:30
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