Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной

Курбан Омаров позирует рядом с «барышней», созданной из надувных шаров и заверяет супругу, что это совсем не то, что можно подумать., - подписал фотографию Курбан.Подписчикам понравилась новая «пассия» Омарова, однако их интересует, а что по этому поводу скажет его дорогая супруга, посчитав, что «у Ксюши появилась конкурентка».Фолловерам понравилось чувство юмора Курбана Омарова и она нашли, что «девица» рядом с ним «просто огонь» и «стильная штучка», а некоторые даже усмотрели в надувной девушке сходство с Ксенией Собчак.Хейтеры в ответ злобно отметили, что «кроме Бородиной он никому не нужен».