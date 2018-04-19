Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Очередная публикация упруга популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной удивила многих пользователей.
Курбан Омаров позирует рядом с «барышней», созданной из надувных шаров и заверяет супругу, что это совсем не то, что можно подумать.
«Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!», - подписал фотографию Курбан.
Подписчикам понравилась новая «пассия» Омарова, однако их интересует, а что по этому поводу скажет его дорогая супруга, посчитав, что «у Ксюши появилась конкурентка».
Фолловерам понравилось чувство юмора Курбана Омарова и она нашли, что «девица» рядом с ним «просто огонь» и «стильная штучка», а некоторые даже усмотрели в надувной девушке сходство с Ксенией Собчак.
Хейтеры в ответ злобно отметили, что «кроме Бородиной он никому не нужен».
Курбан Омаров позирует рядом с «барышней», созданной из надувных шаров и заверяет супругу, что это совсем не то, что можно подумать.
«Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!», - подписал фотографию Курбан.
Подписчикам понравилась новая «пассия» Омарова, однако их интересует, а что по этому поводу скажет его дорогая супруга, посчитав, что «у Ксюши появилась конкурентка».
Фолловерам понравилось чувство юмора Курбана Омарова и она нашли, что «девица» рядом с ним «просто огонь» и «стильная штучка», а некоторые даже усмотрели в надувной девушке сходство с Ксенией Собчак.
Хейтеры в ответ злобно отметили, что «кроме Бородиной он никому не нужен».