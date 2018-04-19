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Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной

Очередная публикация упруга популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной удивила многих пользователей.

Курбан Омаров позирует рядом с «барышней», созданной из надувных шаров и заверяет супругу, что это совсем не то, что можно подумать.

Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной

«Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!», - подписал фотографию Курбан.

Подписчикам понравилась новая «пассия» Омарова, однако их интересует, а что по этому поводу скажет его дорогая супруга, посчитав, что «у Ксюши появилась конкурентка».

Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной

Фолловерам понравилось чувство юмора Курбана Омарова и она нашли, что «девица» рядом с ним «просто огонь» и «стильная штучка», а некоторые даже усмотрели в надувной девушке сходство с Ксенией Собчак.

Хейтеры в ответ злобно отметили, что «кроме Бородиной он никому не нужен».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06
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