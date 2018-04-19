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Ольга Бузова восхитила образом на премии канала Муз-ТВ

Ольга Бузова в золотистом платье от Юдашкина восхитила публику утончённым образом на музыкальной премии канала Муз-ТВ.

Выход знаменитой певицы и телеведущей на красную дорожку привлёк к себе особое внимание фотографов. Для мероприятия, где собралось множество именитых звёзд российской эстрады, теледива выбрала роскошное и очень дорогое платье, которое фанаты уже сравнили с одеянием Клеопатры.

Ольга Бузова восхитила образом на премии канала Муз-ТВ

На светло-бежевой ткани красуются, переливаясь, витиеватые узоры, красиво обрамляющие стройные формы Ольги. Глубокое декольте и высокий разрез на ноге придали образу сексуальность и позволили Бузовой показать свои лучшие черты: длинные стройные ноги, хрупкие плечи, изящную шею.

Крупные серьги идеально дополнили гламурный "лук". Знаменитость получила множество комплиментов, а её новое платье пришлось по нраву даже хейтерам, которые на сей раз не стали слишком критиковать звезду.

Ольга Бузова восхитила образом на премии канала Муз-ТВ

В своём Instagram Бузова поделилась впечатлениями от Pre Party и показала фотографию с Филиппом Киркоровым, держащим её на плече. Отметим, что носить Ольгу на руках стало хорошей традицией многих шоуменов. Так, на днях в блоге певицы появился аналогичный снимок в Андреем Малаховым.

Ранее Ольга Бузова забралась на руки "королю" Филиппу Киркорову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:53
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