Юлии Началовой суд не вернул водительские права

Лишение прав у Юлии Началовой происходило в свое время со скандалом. В конце прошлого года дорожные инспекторы остановили ее Lexus и предложили даме пройти тест на алкоголь, однако артистка от этой процедуры отказалась. В присутствии понятых был оформлен протокол. Мировой судья лишил Началову прав сроком на полтора года и обязал выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Однако певица, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу.Но по какой-то причине Юлия Началова на рассмотрение собственной жалобы не явилась. Хоть защитники с ее стороны просили передать дело на новое рассмотрение, отменив решение первой инстанции, суд не нашел для этого никаких оснований.