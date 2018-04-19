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Владимир Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

Закон, подписанный Владимиром Путиным, устанавливает спецтарифы на невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования. Это даст возможность перевозчику уменьшить тариф на некоторые поездки.
Владимир Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда


После подписания закона о билетах пассажиры смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по существенно низким ценам, ведь сейчас в цену на билет вкладываются риски от возврата.

Теперь по закону вернуть неиспользованный билет можно будет лишь в некоторых случаях, подтвержденных документально. Так, болезнь, травма в результате несчастного случая, смерть члена семьи или же внезапная болезнь компаньона по путешествию дает право вернуть ж/д билет при предъявлении соответствующей справки.

Кроме того, деньги пассажирам вернут и в случае задержки отправления поезда, отмены рейса или если пассажиру не предоставили указанное в билете место.

По задумке разработчиков данного законопроекта, новые доступные тарифы привлекут новых пассажиров.

Действие закона начнется 1 января 2019 года.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:20
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