Владимир Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

После подписания закона о билетах пассажиры смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по существенно низким ценам, ведь сейчас в цену на билет вкладываются риски от возврата.Теперь по закону вернуть неиспользованный билет можно будет лишь в некоторых случаях, подтвержденных документально. Так, болезнь, травма в результате несчастного случая, смерть члена семьи или же внезапная болезнь компаньона по путешествию дает право вернуть ж/д билет при предъявлении соответствующей справки.Кроме того, деньги пассажирам вернут и в случае задержки отправления поезда, отмены рейса или если пассажиру не предоставили указанное в билете место.По задумке разработчиков данного законопроекта, новые доступные тарифы привлекут новых пассажиров.Действие закона начнется 1 января 2019 года.