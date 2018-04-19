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Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос Дарьи Пынзарь

Пользователи Сети обсуждают внезапно увеличившийся нос Дарьи Пынзарь на фотографии с макияжем для премии "Hello!".

На большое мероприятие, куда были приглашены многие российские селебрити, экс-участница "Дома-2" собиралась с помощью профессионального визажиста, которая подобрала ей яркий вечерний макияж к белому платью в пол.

Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос Дарьи Пынзарь

Пынзарь пишет: ей работа мастера до того понравилась, что она визжала от радости на всю квартиру. Тут же Дарья сделала снимок и выложила результат в Instagram, дабы многочисленные поклонники оценили её обновлённый вид.

Хотя многим теледива понравилась, нашлось немало критиков, что нашли мейк-ап тяжёлым, а неестественно сияющий нос как будто существенно вырос. Пынзарь стали упрашивать отныне так не краситься, ведь естественная красота молодой мамы куда свежее и милее глазу.

Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос Дарьи Пынзарь

"Дашуль, а зачем тебе нос так сильно накрасили в золотой цвет?" "Ну и лоб, очень большой". "А мне макияж не нравится. Слишком много. Без такого количества ты намного лучше". "Ужас. Чёрные брови блондинке!" "Даш, грубовато". - пишут читатели знаменитости.

Ранее горячий образ Дарьи Пынзарь на премии "Hello!" взбудоражил фанатов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:32
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