Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос Дарьи Пынзарь

"Дашуль, а зачем тебе нос так сильно накрасили в золотой цвет?" "Ну и лоб, очень большой". "А мне макияж не нравится. Слишком много. Без такого количества ты намного лучше". "Ужас. Чёрные брови блондинке!" "Даш, грубовато". - пишут читатели знаменитости.

На большое мероприятие, куда были приглашены многие российские селебрити, экс-участница "Дома-2" собиралась с помощью профессионального визажиста, которая подобрала ей яркий вечерний макияж к белому платью в пол.Пынзарь пишет: ей работа мастера до того понравилась, что она визжала от радости на всю квартиру. Тут же Дарья сделала снимок и выложила результат в Instagram, дабы многочисленные поклонники оценили её обновлённый вид.Хотя многим теледива понравилась, нашлось немало критиков, что нашли мейк-ап тяжёлым, а неестественно сияющий нос как будто существенно вырос. Пынзарь стали упрашивать отныне так не краситься, ведь естественная красота молодой мамы куда свежее и милее глазу.Ранее горячий образ Дарьи Пынзарь на премии "Hello!" взбудоражил фанатов.