Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V

Кроссовер Honda BR-V 2019 года отличается другой решёткой радиатора, незначительными доработками в интерьере и расширенным набором опций. Габариты нового паркетника составляют 4 453/1 735/ 1 666 мм, при колёсной базе 2 662 мм.В линейку силовых установок Honda BR-V входит бензиновый атмосферник ёмкостью 1,5 литра мощностью 100 лошадиных сил, а также дизельный силовой агрегат i-DTEC объёмом 1,5 литра, выдающий 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии 6-скоростная «механика» или вариатор CVT. Привод у автомобиля может быть как передний, так и полный.В список оснащения нового кроссовера входит продвинутая информационно-развлекательная система, раскладной подлокотник между передними сиденьями, 6 подушек безопасности, парктроник, усилитель экстренного торможения, система курсовой устойчивости и ряд других функций.