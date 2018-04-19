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Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V

Компания Honda продемонстрировала обновлённый 7-местный кроссовер BR-V. Официальная презентация нового автомобиля состоялась в Индонезии на выставке IIMS 2018.

Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V


Кроссовер Honda BR-V 2019 года отличается другой решёткой радиатора, незначительными доработками в интерьере и расширенным набором опций. Габариты нового паркетника составляют 4 453/1 735/ 1 666 мм, при колёсной базе 2 662 мм.

В линейку силовых установок Honda BR-V входит бензиновый атмосферник ёмкостью 1,5 литра мощностью 100 лошадиных сил, а также дизельный силовой агрегат i-DTEC объёмом 1,5 литра, выдающий 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии 6-скоростная «механика» или вариатор CVT. Привод у автомобиля может быть как передний, так и полный.

В список оснащения нового кроссовера входит продвинутая информационно-развлекательная система, раскладной подлокотник между передними сиденьями, 6 подушек безопасности, парктроник, усилитель экстренного торможения, система курсовой устойчивости и ряд других функций.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:40
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