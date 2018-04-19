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ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

В современном мире для многих девственность считается анахронизмом, но остаются и те, для кого важно сохранить целомудрие до первой брачной ночи.

Среди последних немало и знаменитостей, которые во всем мире считаются признанными секс-символами.

ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

Так бразильская модель Андриана Лима, одна из самых сексуальных женщин современности, утверждает, что оставалась девственницей до свадьбы.

ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

Для поп-звезды Сиары первым мужчиной оказался ее супруг футболист Рассел Уилсон, причем лишилась девственности она уже после бракосочетания.

ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

Также поступила и американская певица и актриса Джессика Симпсон, когда в 22 года вышла замуж за певца Ника Лаше.

ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

Популярный актер Орландо Блум стал первым мужчиной для своей супруги модели Миранды Керр и тоже только после брачной церемонии.

ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы

Актриса Лиза Кудроу также хранила целомудрие до свадьбы, согласно «бабушкиным» традициям.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:24
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