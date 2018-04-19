ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до свадьбы
В современном мире для многих девственность считается анахронизмом, но остаются и те, для кого важно сохранить целомудрие до первой брачной ночи.
Среди последних немало и знаменитостей, которые во всем мире считаются признанными секс-символами.
Так бразильская модель Андриана Лима, одна из самых сексуальных женщин современности, утверждает, что оставалась девственницей до свадьбы.
Для поп-звезды Сиары первым мужчиной оказался ее супруг футболист Рассел Уилсон, причем лишилась девственности она уже после бракосочетания.
Также поступила и американская певица и актриса Джессика Симпсон, когда в 22 года вышла замуж за певца Ника Лаше.
Популярный актер Орландо Блум стал первым мужчиной для своей супруги модели Миранды Керр и тоже только после брачной церемонии.
Актриса Лиза Кудроу также хранила целомудрие до свадьбы, согласно «бабушкиным» традициям.
Среди последних немало и знаменитостей, которые во всем мире считаются признанными секс-символами.
Так бразильская модель Андриана Лима, одна из самых сексуальных женщин современности, утверждает, что оставалась девственницей до свадьбы.
Для поп-звезды Сиары первым мужчиной оказался ее супруг футболист Рассел Уилсон, причем лишилась девственности она уже после бракосочетания.
Также поступила и американская певица и актриса Джессика Симпсон, когда в 22 года вышла замуж за певца Ника Лаше.
Популярный актер Орландо Блум стал первым мужчиной для своей супруги модели Миранды Керр и тоже только после брачной церемонии.
Актриса Лиза Кудроу также хранила целомудрие до свадьбы, согласно «бабушкиным» традициям.