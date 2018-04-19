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В британской деревне Эдж родился ягненок с надписью на боку

Фермеры из британской деревни Эдж были удивлены, заметив на боку родившегося ягненка надпись. Они опубликовали фото в сетях, после чего необычная ситуация заинтересовала ученых.

Сын пары увидел на боку детеныша светлый рисунок со словом “барашек”, после чего рассказал о таком зрелище родителям. Они сразу стали думать, что животное послано им свыше, потому что оно родилось на Страстную пятницу. Британцы решили оставить необычного питомца жить до глубокой старости, а пользователи после просмотра сюжета тоже были удивлены такой аномалией.

В британской деревне Эдж родился ягненок с надписью на боку


Они позитивно отнеслись к желанию людей сохранить ягненку жизнь, хотя некоторые лица стали упоминать о Сатане и намекать на жертвоприношения, которые проводились в древности. Эти лица не рекомендуют фермерам держать дома подозрительную особь, которая может причинить им вред.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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