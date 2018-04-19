Учёные нашли в Китае руины здания возрастом две тысячи лет

Учёные полагают, что найденное здание некогда было частью форта. Анализ показал, что строению насчитывается две тысячи лет. Исторические документы показывают, что в это время в современной провинции Ляонин находилось оборонительное сооружение.Учёные начали проводить раскопки в регионе ещё в 2014 году. Упорная работа увенчалась успехом - были найдены примерно 500 артефактов, изготовленных из глины, железа и бронзы. Кроме того, археологам удалось раскопать фундамент большого здания. Находка поможет больше узнать о жизни древнего форта. Специалисты продолжают работу, они уверены, что в данном регионе будет совершено немало археологических открытий.