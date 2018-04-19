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Участница «Холостяка» - Дарья Клюкина, разбила сердце «реального пацана» Вована

Екатеринбургская модель Дарья Клюкина снялась в новом клипе Владимира Селиванова на песню «Вредная привычка». В ролике она играла капризную девушку бизнесмена Вована, который её любит, и поэтому постоянно пытается ей угодить.

Участница «Холостяка» - Дарья Клюкина, разбила сердце «реального пацана» Вована

В интернете появился новый видеоклип Вована из сериала «Реальные пацаны». Это история любви под названием «Вредная привычка». Уральская модель Дарья Клюкина на видео предстала в роли капризной и взбалмошной девушки, которая любит проводить время в магазинах и ночных клубах, при этом беспокоится только о себе. Бизнесмен, которого сыграл Вован, любит девушку и пытается постоянно ей угодить, а именно преподносит ей цветы и подарки, а также оплачивает все покупки.


Клюкина прославилась благодаря шоу «Холостяк». В первый раз модель ушла с проекта сама, потому что не прониклась чувствами к актёру Илье Глинникову. Сейчас девушка принимает участие в проекте второй раз. В данное время Дарья борется за сердце певца Егора Крида.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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