На территории Тибетского плато ученые из Китая поставили сеть химического приспособления, которая способна вырабатывать свыше 10 миллиардов тонн осадков. За счёт сжигания топлива в атмосферу выпускается йодид серебра, благодаря чему будут формироваться дождевые облака. Это соединение химических элементов соберёт водяной пар, тем самым в необходимое время вызвать дождь.В данное время на Тибете есть около сотни аналогичных установок, которые собирают пар от водоемов Меконга и Янцзы, однако используются испарения также от других азиатских и китайский рек. Китайские специалисты при помощи сети химических горелок хотят снабдить постоянным поливом территорию около 1,6 миллионов квадратных метров.