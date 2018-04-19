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Китайские учёные строят химическую сеть для управления осадками

Из-за недостаточного количества воды, в Китае ученые создают сети химических приспособлений, вырабатывающих дождь. Данная сеть способна произвести свыше 10 миллиардов тонн осадков.

Китайские учёные строят химическую сеть для управления осадками

На территории Тибетского плато ученые из Китая поставили сеть химического приспособления, которая способна вырабатывать свыше 10 миллиардов тонн осадков. За счёт сжигания топлива в атмосферу выпускается йодид серебра, благодаря чему будут формироваться дождевые облака. Это соединение химических элементов соберёт водяной пар, тем самым в необходимое время вызвать дождь.

В данное время на Тибете есть около сотни аналогичных установок, которые собирают пар от водоемов Меконга и Янцзы, однако используются испарения также от других азиатских и китайский рек. Китайские специалисты при помощи сети химических горелок хотят снабдить постоянным поливом территорию около 1,6 миллионов квадратных метров.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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