Татьяна Мусульбес рассказала о неудовлетворенности в постели
Участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес не смогла сдержаться и откровенно рассказала, что не испытывает удовлетворения во время секса.
Пара Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес не самая яркая на проекте, но это не мешает им лидировать в конкурсе «Свадьба на миллион» и даже рассчитывать на победу.
Однако недавние откровения девушки могут не только понизить их в списке претендентов на свадебный миллион, но и поставить под угрозу отношения Татьяны с Виктором.
Вряд ли какому мужчине будет приятно услышать, что он не удовлетворяет партнершу в сексе.
Мусульбес без стеснения рассказала, что ей нередко приходится изображать оргазм, так как на самом деле она нечасто достигает пика удовольствия. При этом участница телестройки не смущается и отмечает, что такое поведение присуще многим девушкам.
Пара Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес не самая яркая на проекте, но это не мешает им лидировать в конкурсе «Свадьба на миллион» и даже рассчитывать на победу.
Однако недавние откровения девушки могут не только понизить их в списке претендентов на свадебный миллион, но и поставить под угрозу отношения Татьяны с Виктором.
Вряд ли какому мужчине будет приятно услышать, что он не удовлетворяет партнершу в сексе.
Мусульбес без стеснения рассказала, что ей нередко приходится изображать оргазм, так как на самом деле она нечасто достигает пика удовольствия. При этом участница телестройки не смущается и отмечает, что такое поведение присуще многим девушкам.