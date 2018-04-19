Татьяна Мусульбес рассказала о неудовлетворенности в постели

Пара Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес не самая яркая на проекте, но это не мешает им лидировать в конкурсе «Свадьба на миллион» и даже рассчитывать на победу.Однако недавние откровения девушки могут не только понизить их в списке претендентов на свадебный миллион, но и поставить под угрозу отношения Татьяны с Виктором.Вряд ли какому мужчине будет приятно услышать, что он не удовлетворяет партнершу в сексе.Мусульбес без стеснения рассказала, что ей нередко приходится изображать оргазм, так как на самом деле она нечасто достигает пика удовольствия. При этом участница телестройки не смущается и отмечает, что такое поведение присуще многим девушкам.