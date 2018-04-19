Настя Каменских порадовала фанатов очередной пляжной фотосессией

Совсем недавно украинская артистка показала себя в бикини, а сейчас продемонстрировала модные боди и куртку, опять же сделав упор на свою стройную фигуру.Подписчики в восторге от новой фотосессии Насти, не устают хвалить её, отмечая особенно самые сексуальные части тела.