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Настя Каменских порадовала фанатов очередной пляжной фотосессией

Популярная певица Настя Каменских, бывшая участница дуэта "Потап и Настя", продолжает обогащать свой Instagram пикантными фотографиями, сделанными на отдыхе в жарких краях. Поклонники радуются и надеются, что их любимица не собирается останавливаться.

Совсем недавно украинская артистка показала себя в бикини, а сейчас продемонстрировала модные боди и куртку, опять же сделав упор на свою стройную фигуру.

Настя Каменских порадовала фанатов очередной пляжной фотосессией

Подписчики в восторге от новой фотосессии Насти, не устают хвалить её, отмечая особенно самые сексуальные части тела.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:05
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