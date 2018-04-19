Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и Степана Меньщикова, претендующих на участие в шоу «Замуж за Бузову»
Уже скоро на канале ТНТ стартует шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого несколько претендентов будут бороться за сердце звезды «Дома-2».
В число предполагаемых участников надеялись войти экс-участник телестройки Степан Меньщиков и бывший ухажер Ольги Бузовой Роман Гриценко, однако телезвезда резко их отшила.
Бузова заявила, что не для того сдвигала на целый месяц свой плотный рабочий график, чтобы проводить время со старыми знакомыми, которые жажду обрести славу благодаря ее имени.
В одном из прямых эфиров с Ольгой Бузовой на YouTube-канале МУЗ ТВ Ольга рассказала, что участвовать в подобном проекте ее уговорили подруги, которые переживают, что из-за постоянной занятости у Бузовой нет времени на личную жизнь и в частности на знакомство с мужчинами.
Хейтеры сомневаются, что на шоу придут нормальные мужчины и можно ожидать появления лишь одних альфонсов и фриков.
В число предполагаемых участников надеялись войти экс-участник телестройки Степан Меньщиков и бывший ухажер Ольги Бузовой Роман Гриценко, однако телезвезда резко их отшила.
Бузова заявила, что не для того сдвигала на целый месяц свой плотный рабочий график, чтобы проводить время со старыми знакомыми, которые жажду обрести славу благодаря ее имени.
В одном из прямых эфиров с Ольгой Бузовой на YouTube-канале МУЗ ТВ Ольга рассказала, что участвовать в подобном проекте ее уговорили подруги, которые переживают, что из-за постоянной занятости у Бузовой нет времени на личную жизнь и в частности на знакомство с мужчинами.
Хейтеры сомневаются, что на шоу придут нормальные мужчины и можно ожидать появления лишь одних альфонсов и фриков.