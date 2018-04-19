Свидетели события из Балтимора запечатали на камеру множество огромных огней в небе

Эти непонятные аномалии поразили людей сложными пируэтами в воздухе, двигаясь, аналогично живым существам. Многие горожане назвали их призрачными внеземными огнями, решившими показать себя землянам. Пока исследователи предположили, что это могли быть посланники иных цивилизаций.Скептики после просмотра сюжета упомянули об обычных чайках или огнях бухты, но пользователи быстро развенчали их мнение. Белые шары имели внушительные размеры, а также они быстро изменяли свое положение, аналогично НЛО. Пока никто не может выяснить природу объектов, удививших местное население.