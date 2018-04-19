Учёные: Служащие верхних этажей офисов склонны принимать рискованные решения

Учёные уверены, что нахождение на большой высоте влияет на человека и его благосостояние. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди из разных офисов. Исследование показало, что наиболее рискованными в финансовых вопросах являются служащие офисов, размещённых на верхних этажах. Специалисты предупреждают, что не всегда такие риски бывают оправданными из-за чего предприятие может потерять свои деньги.Служащие нижних этажей наоборот отличаются меньшим рвением к совершению рискованных сделок. Учёные объяснили результаты исследования: служащие верхних этажей чувствует власть и авторитет, поэтому склонны больше рисковать. Будущие исследования должны пролить свет, влияет ли этаж на профессиональные навыки врачей.