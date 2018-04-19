АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах, собрав множество комплиментов от подписчиков.

Модель из Калининграда, ныне проживающая в США, известна своей массивной грудью и "пятой точкой", которых добилась путём вставки имплантов.

"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах

Хотя сама Анастасия уверяет, что её уникальные формы совершенно природные, непропорционально хрупкие части тела сочетаются в ней с чересчур объёмными бёдрами и бюстом, заставляя многих сомневаться в правдивости звезды.

Между тем в Instagram Квитко уже 8 миллионов читателей со всего мира, чем блогерша очень гордится. Анастасия не упускает ни одной возможности подзаработать и потому активно предоставляет рекламу в соцсети, которая неизменно сочетается с горячими полуобнажёнными снимками.

"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах

Впрочем, и в обычной повседневной одежде знаменитость привлекает к себе всеобщее внимание. К примеру, её фото в облегающих джинсах собрало множество одобрительных комментариев.

Ранее "русская Кардашьян" в крошечном бикини удивила поклонников‍.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Ученые: Тень позволит найти
Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу
Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом
Британские ученые обнаружили на пляже останки
В Китае представят электрический и гибридный
Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии
Бюджетнный кроссовер Chery Cowin X3 выводят на
В России для беспилотников создадут информсистему
Шэрон Стоун сменила имидж и завела вторую собаку
Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной
Гоген Солнцев поделился постельным снимком с
Компания Byton летом презентует концепт второго
За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться
«Рольф» открывает в Санкт-Петербурге дилерский
Просмотреть все новости