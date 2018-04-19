"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко показала пышные ягодицы в обтягивающих джинсах, собрав множество комплиментов от подписчиков.
Модель из Калининграда, ныне проживающая в США, известна своей массивной грудью и "пятой точкой", которых добилась путём вставки имплантов.
Хотя сама Анастасия уверяет, что её уникальные формы совершенно природные, непропорционально хрупкие части тела сочетаются в ней с чересчур объёмными бёдрами и бюстом, заставляя многих сомневаться в правдивости звезды.
Между тем в Instagram Квитко уже 8 миллионов читателей со всего мира, чем блогерша очень гордится. Анастасия не упускает ни одной возможности подзаработать и потому активно предоставляет рекламу в соцсети, которая неизменно сочетается с горячими полуобнажёнными снимками.
Впрочем, и в обычной повседневной одежде знаменитость привлекает к себе всеобщее внимание. К примеру, её фото в облегающих джинсах собрало множество одобрительных комментариев.