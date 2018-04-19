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Певица Валерия посвятила теме феминизма новый пост в Instagram

Поклонники певицы Валерии заметили в Instagram новый пост, посвященный теме феминизма. Звезда поддерживает такие идеи и считает, что иногда нужно носить мужчин на руках.

Исполнительница отметила, что женщины, выступающие за равноправие полов, должны не обижаться, когда им не подают руку во время выхода из транспорта. Также им не стоит ждать особенного внимания со стороны сильного пола. Певица Валерия считает, что феминистки остаются слабыми и беззащитными особами, хотя озвучивают свои идеалы.

Певица Валерия посвятила теме феминизма новый пост в Instagram


Такой подход является неправильным, но сейчас люди живут в мире мужчин, а потому женщинам надо дать шанс повлиять на историю и изменить ее течение, если возможно. Подписчики позитивно отреагировали на сообщение артистки, пожелав ей творческих успехов.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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