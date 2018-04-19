Певица Валерия посвятила теме феминизма новый пост в Instagram

Исполнительница отметила, что женщины, выступающие за равноправие полов, должны не обижаться, когда им не подают руку во время выхода из транспорта. Также им не стоит ждать особенного внимания со стороны сильного пола. Певица Валерия считает, что феминистки остаются слабыми и беззащитными особами, хотя озвучивают свои идеалы.Такой подход является неправильным, но сейчас люди живут в мире мужчин, а потому женщинам надо дать шанс повлиять на историю и изменить ее течение, если возможно. Подписчики позитивно отреагировали на сообщение артистки, пожелав ей творческих успехов.