Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в прокате более 10 млрд долларов

На втором месте находится режиссёр Питер Джексон. Его кинофильмы собрали 6,5 миллиардов долларов. Третье место занял Майкл Бэй - 6,45 миллиардов долларов, на четвертом— Джеймс Кэмерон с 6,1 миллиардов долларов. Замыкает пятерку лидеров режиссёр Дэвид Йейтс с 5,3 миллиардов долларов.Блокбастер под названием «Первому игроку приготовиться» в российский прокат вышел двадцать девятого марта этого года. Кинолента является экранизацией одноименного романа Эрнеста Клайна.