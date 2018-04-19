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Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в прокате более 10 млрд долларов

Стивен Спиберг является первым режиссёром, который в мировом кинопрокате собрал больше 10 миллиардов долларов. Выйти в лидеры ему помогла фантастическая кинолента «Первому игроку приготовиться», которая в данное время уже заработала 475 миллионов долларов.

Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в прокате более 10 млрд долларов

На втором месте находится режиссёр Питер Джексон. Его кинофильмы собрали 6,5 миллиардов долларов. Третье место занял Майкл Бэй - 6,45 миллиардов долларов, на четвертом— Джеймс Кэмерон с 6,1 миллиардов долларов. Замыкает пятерку лидеров режиссёр Дэвид Йейтс с 5,3 миллиардов долларов.

Блокбастер под названием «Первому игроку приготовиться» в российский прокат вышел двадцать девятого марта этого года. Кинолента является экранизацией одноименного романа Эрнеста Клайна.
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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