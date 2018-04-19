Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие у детей рака и депрессии

Учёные провели исследование, в ходе которого установили, что детский организм наиболее чувствителен к яркому искусственному освещению. Был проведён эксперимент, в котором специалисты проверили, как влияет 7 видов освещения на выработку мелатонина. Оказалось, что все виды освещения угнетают выработку гормона в организме дошкольников.Учёные сообщают, что мелатонин ответственен за ощущение сонливости. Снижение выработки этого гормона может привести к нарушению работы биологических часов. Яркий свет в вечернее время может вызвать развитие у детей рака и депрессии. Сбой циркадных ритмов увеличивает риск развития опухолей, а также влияет на психическое и эмоциональное состояние ребёнка.