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Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие у детей рака и депрессии

Учёные из Университета Колорадо провели исследование, показавшее, что искусственное освещение несёт опасность для детского организма. Яркий свет в ночное время может стать причиной развития у малышей рака и депрессии.

Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие у детей рака и депрессии


Учёные провели исследование, в ходе которого установили, что детский организм наиболее чувствителен к яркому искусственному освещению. Был проведён эксперимент, в котором специалисты проверили, как влияет 7 видов освещения на выработку мелатонина. Оказалось, что все виды освещения угнетают выработку гормона в организме дошкольников.

Учёные сообщают, что мелатонин ответственен за ощущение сонливости. Снижение выработки этого гормона может привести к нарушению работы биологических часов. Яркий свет в вечернее время может вызвать развитие у детей рака и депрессии. Сбой циркадных ритмов увеличивает риск развития опухолей, а также влияет на психическое и эмоциональное состояние ребёнка.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:50
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