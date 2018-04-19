Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram
Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram, которой стала Каролина Рамирес из Колумбии, попавшая на обложку мексиканской версии знаменитого издания.
Как известно, мужские журналы со всего мира идут в ногу со временем и активно сотрудничают с наиболее известными и продвинутыми красавицами.
Так, редакция Playboy из Мексики отобрала 50 своих соотечественниц, из которых больше всех понравилась 26-летняя модель с пышными формами. Каролина много путешествует, занимается спортом и любит проводить время с семьёй.
Подписчиков в соцсети у Рамирес было не так много, однако после сотрудничества с журналом аккаунт блогерши в Instagram набрал 100 тысяч человек. Наиболее частые публикации девушки с обложки эротического характера: она много снимается в нижнем белье и купальных костюмах.
Отметим, что российская версия Playboy также радует читателей фотографиями горячих отечественных звёзд. Так, большую огласку обрёл весенний номер с Ольгой Бузовой на обложке.