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Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram

Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram, которой стала Каролина Рамирес из Колумбии, попавшая на обложку мексиканской версии знаменитого издания.

Как известно, мужские журналы со всего мира идут в ногу со временем и активно сотрудничают с наиболее известными и продвинутыми красавицами.

Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram

Так, редакция Playboy из Мексики отобрала 50 своих соотечественниц, из которых больше всех понравилась 26-летняя модель с пышными формами. Каролина много путешествует, занимается спортом и любит проводить время с семьёй.

Подписчиков в соцсети у Рамирес было не так много, однако после сотрудничества с журналом аккаунт блогерши в Instagram набрал 100 тысяч человек. Наиболее частые публикации девушки с обложки эротического характера: она много снимается в нижнем белье и купальных костюмах.

Журнал Playboy выбрал самую сексапильную блогершу в Instagram

Отметим, что российская версия Playboy также радует читателей фотографиями горячих отечественных звёзд. Так, большую огласку обрёл весенний номер с Ольгой Бузовой на обложке.

Ранее Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:27
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