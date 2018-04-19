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Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на детекторе лжи и опровергла слухи о своих изменах

После скандальной ситуации с разводом на избранницу Армена Джигарханяна обрушилась волна критики, так как люди сомневались в искренности ее чувств. Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на детекторе лжи и опровергла слухи о своих изменах.

Она согласилась принять участие в программе, чтобы доказать свою невиновность, потому что раньше всегда обвиняла в таких вещах супруга. Специалисты задавали пианистке много вопросов, касающихся ее брака и личной жизни, после чего пришли к выводам, что она правдиво озвучила информацию.

Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на детекторе лжи и опровергла слухи о своих изменах


Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская всегда любила своего избранника и была его верной спутницей жизни, а также до последнего момента надеялась на перемирие. Она использовала актера только для получения образования, но не имела связей с другими мужчинами в браке.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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