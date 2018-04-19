Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на детекторе лжи и опровергла слухи о своих изменах

Она согласилась принять участие в программе, чтобы доказать свою невиновность, потому что раньше всегда обвиняла в таких вещах супруга. Специалисты задавали пианистке много вопросов, касающихся ее брака и личной жизни, после чего пришли к выводам, что она правдиво озвучила информацию.Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская всегда любила своего избранника и была его верной спутницей жизни, а также до последнего момента надеялась на перемирие. Она использовала актера только для получения образования, но не имела связей с другими мужчинами в браке.