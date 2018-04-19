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Учёные определили самый эффективный способ избавления от зубной боли

Учёные из Западного резервного университета Кейза изучили результаты 460 исследований, посвящённых зубной боли. Специалисты определили, что самым лучшим способом избавления от боли является комбинация нестероидных противовоспалительных средств с парацетамолом.

Учёные определили самый эффективный способ избавления от зубной боли


Учёные определили наиболее эффективный способ избавиться от зубной боли. Изучение предыдущих исследований позволили специалистам рассчитать необходимую дозу препаратов. Комбинация из 400 мг ибупрофена и 1000 мг парацетамола лучше справляется с обезболиванием, чем любые опиоиды.

Учёные решили найти альтернативу опиоидам, используемых для обезболивания. Согласно статистике по США, приём данных препаратов ежедневно вызывает смерть 115 человек. Специалисты уверены, что устранить зубную боль поможет сочетание нестероидных противовоспалительных средств с парацетамолом. Данный способ обладает минимальными побочными эффектами и признан наиболее безопасным.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:30
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