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Рэпер Потап озадачил поклонников радикальным изменением цвета бороды

Продюсер решил опубликовать в Instagram новое фото, посвященной приходу весны. Рэпер Потап озадачил поклонников радикальным изменением цвета бороды, показав эксперименты со своим внешним видом.

Сначала певец решил позировать перед камерой с красным оттенком растительности на лице, при этом сохранив образ мужественности. Фанаты сначала подумали о шутке кумира, но потом заметили кадры “Голоса”. На следующий день рэпер Потап окончательно смутил подписчиков видом розового цвета, но получил много лестных сообщений в свой адрес.

Рэпер Потап озадачил поклонников радикальным изменением цвета бороды


Пользователи сетей оценили креативные идеи музыканта, который стал выглядеть моложе в таком стиле. Многие люди отметили, что смена имиджа позволяет развиваться и удивлять зрителей новым творчеством. Некоторые лица упомянули о Насте Каменских, которая после распада коллектива предпочитает показывать свои пикантные части тела в откровенных нарядах.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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