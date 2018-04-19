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Поклонники раскритиковали Регину Тодоренку за шубу и колготки на улице

В последнее время ведущая предпочитает надевать провокационные наряды и шокировать людей своими купальниками или нижним бельем. Сейчас поклонники раскритиковали Регину Тодоренко, появившуюся на улице Лос-Анджелеса в шубе и колготках.

Знаменитость опубликовала фото в Instagram, на котором позирует перед камерами в купальнике и черных ботинках, дополнив образ розовой верхней одеждой и колготками с крупной сеткой. Этот образ пользователи сетей назвали ужасным, после чего осудили Регину Тодоренко за такой поступок. Они сразу отметили, что наряд можно надевать на фестиваль неприличных особ, а дальше посоветовали ведущей вообще позировать в обнаженном виде.

Поклонники раскритиковали Регину Тодоренку за шубу и колготки на улице


Многие пользователи сетей начали сравнивать звезду с Анастасией Волочковой, тоже любящей показываться в таких вещах. Они скучают по прежнему внешнему виду ведущей, которая нравилась им своим поведением, а сейчас пошловатый вид не к лицу их кумиру.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:50
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