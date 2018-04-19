Поклонники раскритиковали Регину Тодоренку за шубу и колготки на улице

Знаменитость опубликовала фото в Instagram, на котором позирует перед камерами в купальнике и черных ботинках, дополнив образ розовой верхней одеждой и колготками с крупной сеткой. Этот образ пользователи сетей назвали ужасным, после чего осудили Регину Тодоренко за такой поступок. Они сразу отметили, что наряд можно надевать на фестиваль неприличных особ, а дальше посоветовали ведущей вообще позировать в обнаженном виде.Многие пользователи сетей начали сравнивать звезду с Анастасией Волочковой, тоже любящей показываться в таких вещах. Они скучают по прежнему внешнему виду ведущей, которая нравилась им своим поведением, а сейчас пошловатый вид не к лицу их кумиру.