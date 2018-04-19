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В Нижнем Новгороде Земфира выступит на фестивале болельщиков ЧМ по футболу

В Нижнем Новгороде пятого июля этого года на площади Пожарского и Минина выступит исполнительница песен Земфира.

В Нижнем Новгороде Земфира выступит на фестивале болельщиков ЧМ по футболу

Певица Земфира в своём микроблоге Instagram сообщила, что её концерт состоится пятого июля на фестивале болельщиков ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде. Стоит напомнить, ранее организаторы фестиваля болельщиков обнародовали список артистов, которые будут выступать во время чемпионата мира перед нижегородцами, а также гостями города 14 - 15 июля.

Среди музыкантов — коллективы «Моя Мишель», «Иванушки International», «УмаТурман» и «Swanky Tunes», а также dj Пол Окенфолд, Леонид Агутин и Олег Газманов.
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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