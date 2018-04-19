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Робот-манипулятор собирал простой стул из IKEA

Учеными Наньянского технологического университета удалось научить роботов-манипуляторов новым действиям, теперь они уже могут собирать из IKEA стулья. Роботам необходимо всего минут 20 времени и все предоставленные им детали мебели формируются в стул, причем сборка проходит без каких либо ошибок и недочетов.

Согласно сообщениям от ученых, роботы научены не только слаженным действиям при создании конструкции, но и могут закреплять все полученные ими результаты. Исследования проводили на двух роботах, которые, используя манипуляторы, самостоятельно осуществляли работу, используя для образца стулья из известной сети IKEA.
Робот-манипулятор собирал простой стул из IKEA


Ход испытаний по сбору мебели занял 20 минут. Времени хватило для работы над стулом, который появился в результате слаженной работы роботов. Причем удерживались детали одним из них, а в это время, второй занимался креплением соединительной фурнитуры. Особо отмечено, что при работе роботов не возникли какие-либо незапланированные запинки, и механизмы ни разу не столкнулись между собой.

Положительные результаты испытаний свидетельствуют о возможности наделить роботов свойствами по захвату и удержанию предметов. Этому помогают установленные датчики усилия и 3D-камера, отвечающая за корректировку движений. Почти на ощупь робот ищет места, где необходимо провести крепление, а затем двигает по спирали предмет и находит точку его правильного размещения.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:10
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