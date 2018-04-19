Робот-манипулятор собирал простой стул из IKEA

Согласно сообщениям от ученых, роботы научены не только слаженным действиям при создании конструкции, но и могут закреплять все полученные ими результаты. Исследования проводили на двух роботах, которые, используя манипуляторы, самостоятельно осуществляли работу, используя для образца стулья из известной сети IKEA.Ход испытаний по сбору мебели занял 20 минут. Времени хватило для работы над стулом, который появился в результате слаженной работы роботов. Причем удерживались детали одним из них, а в это время, второй занимался креплением соединительной фурнитуры. Особо отмечено, что при работе роботов не возникли какие-либо незапланированные запинки, и механизмы ни разу не столкнулись между собой.Положительные результаты испытаний свидетельствуют о возможности наделить роботов свойствами по захвату и удержанию предметов. Этому помогают установленные датчики усилия и 3D-камера, отвечающая за корректировку движений. Почти на ощупь робот ищет места, где необходимо провести крепление, а затем двигает по спирали предмет и находит точку его правильного размещения.