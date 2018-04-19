Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии

Знаменитая голливудская актриса также отметила, что ей было бы очень приятно, если бы для поклонников она всегда оставалась такой же прекрасной, какой запечатлена на этих снимках.Среди фото, которые нравятся Шэрон больше всего, есть не только материалы из фотосессий для модных изданий, но и кадры из фильмов, ставших наиболее известными в её карьере.Поклонники оценили коллекцию Стоун и отметили, что даже сегодня актриса смотрится весьма привлекательно.