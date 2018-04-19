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Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала подборку своих самых любимых фотографий, на которых, как ей кажется, она просто неотразима.

Знаменитая голливудская актриса также отметила, что ей было бы очень приятно, если бы для поклонников она всегда оставалась такой же прекрасной, какой запечатлена на этих снимках.

Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии

Среди фото, которые нравятся Шэрон больше всего, есть не только материалы из фотосессий для модных изданий, но и кадры из фильмов, ставших наиболее известными в её карьере.

Шэрон Стоун показала свои любимые фотографии

Поклонники оценили коллекцию Стоун и отметили, что даже сегодня актриса смотрится весьма привлекательно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:03
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