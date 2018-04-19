Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов давления
Учёные из Имперского колледжа Лондона провели исследование, показавшее, что вода является лучшим средством от перепадов давления. Резкое изменение положения тела может усугубить самочувствие человека.
Многие люди, сталкивающиеся с перепадами давления, знают, что резкое изменение положения тела может привести к неприятным ощущениям. Поднятие из положения лёжа может вызвать потерю сознания из-за резкого снижения давления. Помочь в этой ситуации может обычная вода.
Учёные сообщают, что автономная нервная система регулирует уровень артериального давления. Однако если этот процесс нарушен, резкое изменение положения тела может привести к падению давления. В ходе исследования был проведён эксперимент с участием добровольцев. Участники должны были выпивать 480 мл воды сразу же, как только начинали ощущать перепад давления. Опыты доказали, что вода является лучшим средством от этого расстройства.