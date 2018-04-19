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Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов давления

Учёные из Имперского колледжа Лондона провели исследование, показавшее, что вода является лучшим средством от перепадов давления. Резкое изменение положения тела может усугубить самочувствие человека.

Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов давления


Многие люди, сталкивающиеся с перепадами давления, знают, что резкое изменение положения тела может привести к неприятным ощущениям. Поднятие из положения лёжа может вызвать потерю сознания из-за резкого снижения давления. Помочь в этой ситуации может обычная вода.

Учёные сообщают, что автономная нервная система регулирует уровень артериального давления. Однако если этот процесс нарушен, резкое изменение положения тела может привести к падению давления. В ходе исследования был проведён эксперимент с участием добровольцев. Участники должны были выпивать 480 мл воды сразу же, как только начинали ощущать перепад давления. Опыты доказали, что вода является лучшим средством от этого расстройства.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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