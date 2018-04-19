Яна Кошкина вместо ресторана проводит время в спортзале

Раньше звезда часто показывала фанатам сюжеты, связанные с посещением вечеринок и различных мероприятий, но теперь решила изменить традицию. Она отметила, что наверно начинает стареть, а также использует тренажеры для эмоциональной разгрузки, после чего уже никто не может вывести артистку из равновесия. Подписчики позитивно отнеслись к информации Яны Кошкиной, поддерживающей форму своей фигуры.Они написали в комментариях, что спорт помогает отдыхать душей, после чего посоветовали знаменитости не слишком увлекаться нагрузками, и находить время для отдыха. Многие пользователи сетей оценили отличный внешний вид девушки, пожелав ей успехов и позитивного настроения.