АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Яна Кошкина вместо ресторана проводит время в спортзале

Поклонники ведущей увидели в Instagram новый пост. Яна Кошкина пожаловалась, что вместо ресторанов сейчас проводит время в спортзале, хотя отметила некоторые плюсы в занятиях.

Раньше звезда часто показывала фанатам сюжеты, связанные с посещением вечеринок и различных мероприятий, но теперь решила изменить традицию. Она отметила, что наверно начинает стареть, а также использует тренажеры для эмоциональной разгрузки, после чего уже никто не может вывести артистку из равновесия. Подписчики позитивно отнеслись к информации Яны Кошкиной, поддерживающей форму своей фигуры.

Яна Кошкина вместо ресторана проводит время в спортзале


Они написали в комментариях, что спорт помогает отдыхать душей, после чего посоветовали знаменитости не слишком увлекаться нагрузками, и находить время для отдыха. Многие пользователи сетей оценили отличный внешний вид девушки, пожелав ей успехов и позитивного настроения.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на
Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой
Рэпер Потап озадачил поклонников радикальным
Андрея Малахова раскритиковали за эфир с Ольгой
Робот-манипулятор собирал простой стул из IKEA
В Нижнем Новгороде Земфира выступит на фестивале
Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое
Поклонники раскритиковали Регину Тодоренку за
Шарлиз Терон рассказала, что ей пришлось для
Яна Кошкина вместо ресторана проводит время в
Оскорблённая Ольга Бузова назвала своих
Учёные разработали экзоскелет для управления
NASA превратит секретный корабль Dream Chaser в
Учёные: Клонирование домашних животных приближает
Иисус Христос прибыл на Землю с Венеры, считают
Учёные: Сырье для производства пластика спасло
Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь
Учёные определили самый эффективный способ
Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову
Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал
Светлана Лобода заинтриговала фанатов обещаниями
Лондон планирует запретить продажу одноразовых
Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов
Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие
Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака
Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V
Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с
Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет
Зоопланктон оказывает негативное влияние на среду
Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в
Просмотреть все новости