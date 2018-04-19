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Шарлиз Терон рассказала, что ей пришлось для новой роли набрать 23 килограмма

Шарлиз Терон рассказала, что для новой роли ей надо было набрать 23 килограмма лишнего веса, что привело к депрессии.

Шарлиз Терон рассказала, что ей пришлось для новой роли набрать 23 килограмма

Шарлиз Терон для предстоящей киноленты «Талли» набрала 23 килограмма. В этом фильме актриса играет многодетную маму. Артистка рассказала, что набирала в весе для того, чтобы понять, что именно чувствует её героиня. Терон поведала, что это было даже весело, так как она никогда не употребляла в свой рацион столько полуфабрикатов и сладкого. Для того, что бы набрать вес, актрисе понадобилось всего три месяца. Шарлиз добавила, что сначала ей это даже нравилось, однако потом, чтобы поддерживать вес, ей приходилось вставать ночью и есть макароны. Из-за этого актриса впала в депрессию.

Стоит напомнить, что Шарлиз Терон набирает в весе для роли уже не в первый раз. В 2003 году артистка поправилась для роли в драме под названием «Монстр», за которую получила Оскар. Фильм Джейсона Райтмана «Талли» выйдет на широкие экраны 4 мая 2018 года.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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