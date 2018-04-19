Шэрон Стоун сменила имидж и завела вторую собаку

"Я и мой Джо хотим представить всем вам нашего Бандита", - написала героиня "Щепки" возле публикации в социальной сети.

Не совсем, правда, ясно, с какой стати актриса назвала своего нового четвероногого приятеля столь угрожающе, но есть мнение, что это как-то связано с пятнами на его морде, сильно напоминающими бандитскую маску.На фотографии с Бандитом можно также заметить, что Шэрон сменила имидж. Теперь у 60-летней знаменитости короткие волосы.Не забыла Шэрон показать подписчикам и короткий видеоролик, где собаки играют возле хозяйки на кровати.