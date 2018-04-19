Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной фотографией

"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", - так подписала фотографию Алла Борисовна.

Примадонна решила снова поэкспериментировать со своей причёской, а результат продемонстрировала, опубликовав снимок в Instagram. Прославленная певица позволила себе немного и подурачиться, показав язык.Публикация всего за несколько часов собрала более сотни "лайков" и огромное количество комментариев. Фанаты призывают Пугачеву почаще радоваться и позволять себе быть счастливой.