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Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной фотографией

Алла Пугачева, которая на днях отметила 69-летие, порадовала поклонников очередным жизнерадостным фото, дав понять своим фанатам, что ощущает себя превосходно.

Примадонна решила снова поэкспериментировать со своей причёской, а результат продемонстрировала, опубликовав снимок в Instagram. Прославленная певица позволила себе немного и подурачиться, показав язык.

Алла Пугачева подразнила подписчиков задорной фотографией

"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", - так подписала фотографию Алла Борисовна.


Публикация всего за несколько часов собрала более сотни "лайков" и огромное количество комментариев. Фанаты призывают Пугачеву почаще радоваться и позволять себе быть счастливой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:47
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