Гоген Солнцев поделился постельным снимком с 63-летней супругой

"Цирк, не смешите вы народ, стыдно должно быть. Какая там любовь? Боже. Бред". "Если она действительно богатая, то в свои 63 могла бы и получше выглядеть. Не хочу обидеть, но такое впечатление, что она больше на домработницу похожа". "Она же актриса! 500 руб. смена! Можешь разводиться, Гоген! Все всё поняли! Ты привлёк внимание, молодец! Хотя о тебе и без бабушки не забывали! Ты молодец!" - пишут в блоге Гогена.

Актёр и режиссёр, недавно женившийся на старшей женщине, с радостью делится с подписчиками всеми подробностями счастливого брака. Пара успела обвенчаться в церкви и накопить достаточно средств на свадебное путешествие.Сейчас молодожёны на время оставили театральную деятельность и устроили себе медовый месяц без всяких забот. Этим и поделился Солнцев, публикуя достаточно интимное фото, где они с Терешкович лежат раздетые. Гоген любит упоминать, что его Екатерина красавица и выглядит прекрасно для своих лет.На злые комментарии о её возрасте знаменитость не отвечает. В то же время хейтеры пары уверены, что сама женитьба преимущественно состоялась ради пиара Солнцева, её теперь активно обсуждают в прессе и на телевидении, помогая руководителю театра повысить доходы.Напомним, что о самой Терешкович ходило немало слухов, однако детальной биографией актрисы общественность не располагает.Ранее Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели.