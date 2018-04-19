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За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Полина Гагарина и другие звезды

Накануне, 18 апреля, в московском ресторане Salon состоялся гала-ужин престижной музыкальной премии МУЗ-ТВ, где были названы имена номинантов и ведущих будущего мероприятия.

Сама премия назначена на 8 июня и будет проходить в спорткомплексе «Олимпийский». Режиссером шоу выступит Андрей Царь.

За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Полина Гагарина и другие звезды

О ведущих стало известно еще месяц назад: Арман Давлетяров назвал имена Максима Галкина и Леры Кудрявцевой. А второй парой ведущих вчера назвали Ксению Собчак и Дмитрия Нагиева.

За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Полина Гагарина и другие звезды

Также накануне стали известны имена номинантов на звание «лучшей исполнительницы», «лучшего женского видео», «прорыв года» и прочие. В 2018 году за титул «королевы» женского видео будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Зара, Анна Семенович, Хана и Юлиана Караулова.

За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Полина Гагарина и другие звезды

В числе гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Олег Майами и другие отечественные звезды.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36
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