За звание лучших на премии МУЗ-ТВ будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Полина Гагарина и другие звезды
Накануне, 18 апреля, в московском ресторане Salon состоялся гала-ужин престижной музыкальной премии МУЗ-ТВ, где были названы имена номинантов и ведущих будущего мероприятия.
Сама премия назначена на 8 июня и будет проходить в спорткомплексе «Олимпийский». Режиссером шоу выступит Андрей Царь.
О ведущих стало известно еще месяц назад: Арман Давлетяров назвал имена Максима Галкина и Леры Кудрявцевой. А второй парой ведущих вчера назвали Ксению Собчак и Дмитрия Нагиева.
Также накануне стали известны имена номинантов на звание «лучшей исполнительницы», «лучшего женского видео», «прорыв года» и прочие. В 2018 году за титул «королевы» женского видео будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Зара, Анна Семенович, Хана и Юлиана Караулова.
В числе гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Олег Майами и другие отечественные звезды.
Сама премия назначена на 8 июня и будет проходить в спорткомплексе «Олимпийский». Режиссером шоу выступит Андрей Царь.
О ведущих стало известно еще месяц назад: Арман Давлетяров назвал имена Максима Галкина и Леры Кудрявцевой. А второй парой ведущих вчера назвали Ксению Собчак и Дмитрия Нагиева.
Также накануне стали известны имена номинантов на звание «лучшей исполнительницы», «лучшего женского видео», «прорыв года» и прочие. В 2018 году за титул «королевы» женского видео будут бороться Ольга Бузова, Анна Седокова, Зара, Анна Семенович, Хана и Юлиана Караулова.
В числе гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Олег Майами и другие отечественные звезды.