Учёные разработали экзоскелет для управления беспилотником

Учёные разработали новое средство управления беспилотниками. Экзоскелет позволяет пользователю синхронизировать движения своих рук с дроном, для этого ему потребуется расправить руки на подобии крыльев. Специалисты отмечают, что беспилотник реагирует на повороты корпуса и наклоны человека за счёт встроенного в костюм датчика. Наблюдение за полётом дрона будет производиться с помощью VR-гарнитуры.Учёные сообщают, при выборе материалов для экзоскелета отдавали предпочтение недорогим и доступным образцам. Полученный продукт не только отличается доступной ценой, но и компактностью. Костюм с лёгкостью поместиться в рюкзаке. В будущем разработчики планируют добавить функцию управления скоростью беспилотника.