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Учёные разработали экзоскелет для управления беспилотником

Учёные из Университета Лозанны создали экзоскелет для управления беспилотником. Костюм позволяет синхронизировать движения пользователя с дроном.

Учёные разработали экзоскелет для управления беспилотником


Учёные разработали новое средство управления беспилотниками. Экзоскелет позволяет пользователю синхронизировать движения своих рук с дроном, для этого ему потребуется расправить руки на подобии крыльев. Специалисты отмечают, что беспилотник реагирует на повороты корпуса и наклоны человека за счёт встроенного в костюм датчика. Наблюдение за полётом дрона будет производиться с помощью VR-гарнитуры.



Учёные сообщают, при выборе материалов для экзоскелета отдавали предпочтение недорогим и доступным образцам. Полученный продукт не только отличается доступной ценой, но и компактностью. Костюм с лёгкостью поместиться в рюкзаке. В будущем разработчики планируют добавить функцию управления скоростью беспилотника.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:20
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