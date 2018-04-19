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NASA превратит секретный корабль Dream Chaser в космическое такси

NASA заявили о тендере на разработку космического такси к Международной космической станции. Специалисты космического агентства желают, чтобы за основу будущего такси был взят космолет Dream Chaser.

NASA превратит секретный корабль Dream Chaser в космическое такси


В данное время Национальное управление космическими полетами США (NASA) ищет компанию, которая возьмется за разработку космического такси к МКС. В агентстве сообщили, что для основы будущего такси собираются использовать секретную разработку – космолет Dream Chaser.

Проект Dream Chaser разработан для снижения стоимости полетов ракет, так как в данное время средняя цена запуска ракеты компании американского инженера Илона Маска SpaceX составляет примерно 60 млн дол.

Над проектом секретного космолета работает американская компания Sierra Nevada, где считают, что после утилизации Международной космической станции Dream Chaser будет использован для исследовательских миссий к Луне
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:10
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