Учёные: Клонирование домашних животных приближает проведение опытов на человеке

Учёные из Университета штата Мичиган сообщают, что человечество вскоре подойдёт к клонированию людей. Успешный опыт в клонировании животных приближает проведение опытов на человеке. Специалисты признают, что продвижение в этой области связано с широким доступом к яйцеклеткам животным. К примеру, для того чтобы попытки вырастить двух клонов обезьян увенчались успехом, китайским учёным понадобились 63 суррогатные матери и 417 яйцеклеток.В отношении людей клонирование довольно спорный вопрос. Ни одно общество не одобрит задействование такого количества человеческих ресурсов. Кроме того, созданные клоны будут иметь большую вероятность смертности из-за генных ошибок и физических аномалий.