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Учёные: Клонирование домашних животных приближает проведение опытов на человеке

Учёные достигли больших результатов в клонировании благодаря проведению опытов на животных. Уже сейчас специалисты могут создавать клонированных эмбрионов человека. Дело времени, когда они начнут выращивать младенцев из этих эмбрионов.

Учёные: Клонирование домашних животных приближает проведение опытов на человеке


Учёные из Университета штата Мичиган сообщают, что человечество вскоре подойдёт к клонированию людей. Успешный опыт в клонировании животных приближает проведение опытов на человеке. Специалисты признают, что продвижение в этой области связано с широким доступом к яйцеклеткам животным. К примеру, для того чтобы попытки вырастить двух клонов обезьян увенчались успехом, китайским учёным понадобились 63 суррогатные матери и 417 яйцеклеток.

В отношении людей клонирование довольно спорный вопрос. Ни одно общество не одобрит задействование такого количества человеческих ресурсов. Кроме того, созданные клоны будут иметь большую вероятность смертности из-за генных ошибок и физических аномалий.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:00
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