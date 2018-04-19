Учёные: Клонирование домашних животных приближает проведение опытов на человеке
Учёные достигли больших результатов в клонировании благодаря проведению опытов на животных. Уже сейчас специалисты могут создавать клонированных эмбрионов человека. Дело времени, когда они начнут выращивать младенцев из этих эмбрионов.
Учёные из Университета штата Мичиган сообщают, что человечество вскоре подойдёт к клонированию людей. Успешный опыт в клонировании животных приближает проведение опытов на человеке. Специалисты признают, что продвижение в этой области связано с широким доступом к яйцеклеткам животным. К примеру, для того чтобы попытки вырастить двух клонов обезьян увенчались успехом, китайским учёным понадобились 63 суррогатные матери и 417 яйцеклеток.
В отношении людей клонирование довольно спорный вопрос. Ни одно общество не одобрит задействование такого количества человеческих ресурсов. Кроме того, созданные клоны будут иметь большую вероятность смертности из-за генных ошибок и физических аномалий.