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Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет “самолета-невидимки”

Американцы давно подозревали, что военные разработали футуристическую технику, хотя власти страны отрицают данную информацию. Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет “самолета-невидимки”, после чего опубликовал фото в сетях.

Инцидент случился ночью на трассе города Сими-Вэлли, когда мужчина и его супруга ехали в машине домой. Тогда огромная луна хорошо освещала горную вершину и склоны, так что американец решил сделать несколько сюжетов на память. Во время просмотра кадров он заметил странный полупрозрачный объект, напоминающий треугольник, который был не виден на небе.

Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет “самолета-невидимки”


Только слабый блеск выдавал присутствие воздушного судна, не имеющего огней и двигающегося без шума. Пользователи сразу стали вспоминать о стелс-технологиях, хотя они подозревают, что эта конструкция создавалась внеземными существами.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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