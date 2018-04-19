Рустам Солнцев умиляется «святости» Анастасии Костенко

Острый язык Солнцева прошелся по «святому семейству» Тарасовых, отметив, что «то, что когда-то Настя сотворила с Бузовой, может произойти и с ней»., - с улыбкой спрашивает Рустам.При этом шоумен с пониманием относится к Костенко, но считает что ее политика поведения неправильная.Рустам Солнцев напомнил, что когда она закрутила любовь с женатым Дмитрием Тарасовым, то заверяла всех, что у них «любовь не для лайков», но зато теперь они с мужем «отчитывают о каждом своем чихе в Инстаграм».Солнцев призывает парочку не считать всех остальных дураками, так как все видели, как она увела из семьи мужика и потому не стоит теперь строить из себя правильную.