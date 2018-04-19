Рустам Солнцев умиляется «святости» Анастасии Костенко
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» и известный шоумен Рустам Солнцев раскритиковал поведение Анастасии Костенко, которая в свое время увела мужа из семьи, а теперь прикидывается святой.
Острый язык Солнцева прошелся по «святому семейству» Тарасовых, отметив, что «то, что когда-то Настя сотворила с Бузовой, может произойти и с ней».
«К Насте Костенко хочу обратиться, она сейчас на сносях, уже живот такой большой, - начал свою речь Рустам. – Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь – такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?», - с улыбкой спрашивает Рустам.
При этом шоумен с пониманием относится к Костенко, но считает что ее политика поведения неправильная.
Рустам Солнцев напомнил, что когда она закрутила любовь с женатым Дмитрием Тарасовым, то заверяла всех, что у них «любовь не для лайков», но зато теперь они с мужем «отчитывают о каждом своем чихе в Инстаграм».
Солнцев призывает парочку не считать всех остальных дураками, так как все видели, как она увела из семьи мужика и потому не стоит теперь строить из себя правильную.
Острый язык Солнцева прошелся по «святому семейству» Тарасовых, отметив, что «то, что когда-то Настя сотворила с Бузовой, может произойти и с ней».
«К Насте Костенко хочу обратиться, она сейчас на сносях, уже живот такой большой, - начал свою речь Рустам. – Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь – такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?», - с улыбкой спрашивает Рустам.
При этом шоумен с пониманием относится к Костенко, но считает что ее политика поведения неправильная.
Рустам Солнцев напомнил, что когда она закрутила любовь с женатым Дмитрием Тарасовым, то заверяла всех, что у них «любовь не для лайков», но зато теперь они с мужем «отчитывают о каждом своем чихе в Инстаграм».
Солнцев призывает парочку не считать всех остальных дураками, так как все видели, как она увела из семьи мужика и потому не стоит теперь строить из себя правильную.