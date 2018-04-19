Учёные: Сырье для производства пластика спасло мышей от псориаза
Учёные из университета Вашингтона, в ходе совместной работы с российскими коллегами, проверили влияние сырья, используемого для производства пластика, на организм мышей. Оказалось, что итаконовая кислота способна подавлять псориаз.
Учёные выяснили, что итаконовая кислота, используемая для производства пластика, оказывает подавляющее влияние на воспалительные реакции. Оказалось, что вещество вступает во взаимодействие с клетками иммунной системы и обладает противовоспалительными свойствами. Проведённые эксперименты на мышах показали, что производные сырья останавливают развитие аутоиммунных реакций. Обработка верхних слоёв кожи подопытных грызунов подавила активность белка, связанного с псориазом.
Учёные доказали, что итаконовая кислота может стать спасением от псориаза. В дальнейшем специалисты намерены проверить, работает ли вещество в отношении людей.