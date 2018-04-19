Учёные: Сырье для производства пластика спасло мышей от псориаза

Учёные выяснили, что итаконовая кислота, используемая для производства пластика, оказывает подавляющее влияние на воспалительные реакции. Оказалось, что вещество вступает во взаимодействие с клетками иммунной системы и обладает противовоспалительными свойствами. Проведённые эксперименты на мышах показали, что производные сырья останавливают развитие аутоиммунных реакций. Обработка верхних слоёв кожи подопытных грызунов подавила активность белка, связанного с псориазом.Учёные доказали, что итаконовая кислота может стать спасением от псориаза. В дальнейшем специалисты намерены проверить, работает ли вещество в отношении людей.