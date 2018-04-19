АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Учёные: Сырье для производства пластика спасло мышей от псориаза

Учёные из университета Вашингтона, в ходе совместной работы с российскими коллегами, проверили влияние сырья, используемого для производства пластика, на организм мышей. Оказалось, что итаконовая кислота способна подавлять псориаз.

Учёные: Сырье для производства пластика спасло мышей от псориаза


Учёные выяснили, что итаконовая кислота, используемая для производства пластика, оказывает подавляющее влияние на воспалительные реакции. Оказалось, что вещество вступает во взаимодействие с клетками иммунной системы и обладает противовоспалительными свойствами. Проведённые эксперименты на мышах показали, что производные сырья останавливают развитие аутоиммунных реакций. Обработка верхних слоёв кожи подопытных грызунов подавила активность белка, связанного с псориазом.

Учёные доказали, что итаконовая кислота может стать спасением от псориаза. В дальнейшем специалисты намерены проверить, работает ли вещество в отношении людей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Клонирование домашних животных приближает
Иисус Христос прибыл на Землю с Венеры, считают
Учёные: Сырье для производства пластика спасло
Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь
Учёные определили самый эффективный способ
Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову
Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал
Светлана Лобода заинтриговала фанатов обещаниями
Лондон планирует запретить продажу одноразовых
Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов
Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие
Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака
Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V
Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с
Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет
Зоопланктон оказывает негативное влияние на среду
Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в
Саша Черно показала бывшего парня, за которого ей
Гости премии Муз-ТВ покинули зал во время
Ученые: Новый алгоритм поможет людям найти
Учёные из Канады разработали "антисептическую"
Курбан Омаров оправдался за надувную женщину
Свидетели события из Балтимора запечатали на
Учёные нашли в Китае руины здания возрастом две
В британской деревне Эдж родился ягненок с
Участница «Холостяка» - Дарья Клюкина, разбила
Юлии Началовой суд не вернул водительские права
Дмитрий Талыбов рассказал, что Катя Зиновьева
На озере Мичиган огромное облако в виде цунами
"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят"
Просмотреть все новости