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Ольгу Жарикову пристыдили за голое фото в ванне с Александром Гобозовым

Ольгу Жарикову пристыдили за голое фото в ванне с Александром Гобозовым, с которым она рассталась, но напоследок решила удивить публику.

Участница "Дома-2" за время отношений с проектным "старичком" так и не добилась от него серьёзных шагов, в том числе развода с Алианой Устиненко. Помимо этого, Ольга поняла, что Александр вовсе не подарок и может прикрикнуть на свою девушку, порой даже матом.

Ольгу Жарикову пристыдили за голое фото в ванне с Александром Гобозовым

Всё это в совокупности привело к разочарованию и концу отношений. Хорошего из романа с Гобозовым Жарикова вынесла то, что показала всем свою сексуальность и даже распущенность. Так, героиня любит продемонстрировать на фото интимные места, а на последнем кадре и вовсе разделась догола.

Пару сняли в пенной ванне: Александр сидит за спиной у подруги, прикрывая ладонями её обнажённую грудь. Хотя публикация возымела большую популярность, большинство читателей Ольги за обнародование личного архива фотографий её жестоко осудило.

Ольгу Жарикову пристыдили за голое фото в ванне с Александром Гобозовым

"Любая нормальная мама не оценила бы, а порядочная дочь - не выставила. Есть фото, которые не нужно подвергать всеобщей огласке". "Фу, как не стыдно". "Кто ж вас снимал". "Позорники. А Оле надо отойти от него, чтоб не купаться в той грязи, в которой по уши сидят два этих персонажа", - пишут в комментариях.

Теледива, в свою очередь, добавила, что любовь между ней и Гобозовым ей просто показалась, так что следует двигаться дальше.

Ранее Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались из-за кровати.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:14
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