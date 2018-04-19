Ярким примером клановости может быть и семья первого российского президента Бориса Ельцина периода 1990-х годов. И хотя то время давно миновало, кто-то до сих пор рассуждает категориями легендарной перестройки. Фантазии, основанные на популярном когда-то сериале про сицилийскую мафию и комиссаре Каттани, и сейчас стимулируют нечистоплотных рассказчиков на домыслы о кремлевских кланах и бандитских разборках.Разумеется, эффективное функционирование государственного аппарата немыслимо без крепкой политической команды. Но в современных условиях понятие «клана» стало универсальной характеристикой абсолютно любой политической силы, члены которой объединены общими интересами и целями. И очень часто любая группа единомышленников получает клеймо «политической мафии» или «клана Сопрано», и такая тенденция не выглядит умной.О кланах любят порассуждать и представители СМИ, желающие «высосать из пальца» очередную сенсацию. Дотошный анализ биографических данных высокопоставленных руководителей позволяет мастерски тасовать ведущих политиков по клановым признакам и группировкам. Нередко издания увлекаются статьями, заголовки которых выглядят просто фантастически. «Могущественный кремлевский клан», «ленинградский клан», «пятая колонная», «клан либералов» - эти штампы мозолят глаза, заставляя адекватных обывателей ужасаться глупости этих писак. Не Кремль, а сплошной «бандитский Петербург», честное слово!Безусловно, в России давно пропал деструктивный феномен подпольных кланов, основанных представителями криминального мира, скрывающими свою деятельность от власти. Нынешние россказни о конкурирующих кланах и ожесточенных клановых войнах в Кремле за свое место подле Путина – верить в это могут только самые преданные фанаты Саши Белого и сериала «Бригада».Смешно до боли, когда в очередной журналистской «сенсации» новым «крестным отцом» кремлевской мафии становится Сергей Шойгу. Человек, возглавляющий российское оборонное ведомство, находится в большой политике почти четверть века, но до сих пор становится одной из главных фигур заезженных клише. Недоброжелатели упорно не хотят отказываться от использования этой важной фигуры в псевдополитических статьях о «балансе кремлевских сил», о «клановых противостояниях» и прочих сплетнях.Но дело в том, что политиков чьи реальные достижения не вызывают сомнений у россиян, в стране не так много. И Сергей Кужугетович Шойгу уверенно входит в этот перечень. Этот высокопоставленный политический и общественный деятель имеет безупречную репутацию, и включать его в мифические кремлевские кланы просто абсурдно.Пока СМИ занимаются пустозвонной «работой», Сергей Шойгу продолжает делать дело. Руководитель Министерства обороны РФ отличается органичностью и высоким профессионализмом. Единственный «клан», в котором он может находиться, это патриотическое сообщество, включающее в себя всех неравнодушных к судьбе страны.