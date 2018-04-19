Лондон планирует запретить продажу одноразовых пластиковых изделий

Согласно данным газеты, официальный Лондон объявит о своей готовности бороться с пластиковым мусором на встрече стран Британского Содружества. Великобритания готова выделить порядка $86 млн на технологии, позволяющие устранить проблему пластиковых отходов, так как на территории страны каждый год выбрасывается 8,5 млрд пластиковых трубочек.В пресс-релизе Мэй подчеркивается, что Британия остается лидером в области борьбы с пластиковым мусором. Британское общество готово взять на себя часть расходов по введению запрета на эксплуатацию пластиковых пакетов и прочих одноразовых изделий. Большая часть пластиковых отходов - ватные палочки, ватные диски и палочки для размешивания напитков.