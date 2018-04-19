АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Лондон планирует запретить продажу одноразовых пластиковых изделий

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй планирует запретить свободную реализацию одноразовых пластиковых изделий на территории страны. Об этом сообщает портал газеты The Guardian.

Лондон планирует запретить продажу одноразовых пластиковых изделий


Согласно данным газеты, официальный Лондон объявит о своей готовности бороться с пластиковым мусором на встрече стран Британского Содружества. Великобритания готова выделить порядка $86 млн на технологии, позволяющие устранить проблему пластиковых отходов, так как на территории страны каждый год выбрасывается 8,5 млрд пластиковых трубочек.

В пресс-релизе Мэй подчеркивается, что Британия остается лидером в области борьбы с пластиковым мусором. Британское общество готово взять на себя часть расходов по введению запрета на эксплуатацию пластиковых пакетов и прочих одноразовых изделий. Большая часть пластиковых отходов - ватные палочки, ватные диски и палочки для размешивания напитков.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Клонирование домашних животных приближает
Иисус Христос прибыл на Землю с Венеры, считают
Учёные: Сырье для производства пластика спасло
Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь
Учёные определили самый эффективный способ
Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову
Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал
Светлана Лобода заинтриговала фанатов обещаниями
Лондон планирует запретить продажу одноразовых
Учёные: Вода - лучшее средство от перепадов
Учёные: Искусственное освещение вызывает развитие
Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака
Honda представила трёхрядный кроссовер Honda BR-V
Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с
Житель Калифорнии запечатлел на камеру полет
Зоопланктон оказывает негативное влияние на среду
Стивен Спилберг первым из режиссёров заработал в
Саша Черно показала бывшего парня, за которого ей
Гости премии Муз-ТВ покинули зал во время
Ученые: Новый алгоритм поможет людям найти
Учёные из Канады разработали "антисептическую"
Курбан Омаров оправдался за надувную женщину
Свидетели события из Балтимора запечатали на
Учёные нашли в Китае руины здания возрастом две
В британской деревне Эдж родился ягненок с
Участница «Холостяка» - Дарья Клюкина, разбила
Юлии Началовой суд не вернул водительские права
Дмитрий Талыбов рассказал, что Катя Зиновьева
На озере Мичиган огромное облако в виде цунами
"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят"
Просмотреть все новости