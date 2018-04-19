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Новые модели смартфонов зарегистрированы корпорацией Apple в России

Корпорацией Apple зарегистрированы новые модели смартфонов на территории России. Не обошлось событие и без демонстрации возможностей iPhone SE2. Информация подробно раскрыта в сообщениях на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Производителем выпущены новинки, работающие на базе платформ iOS 11. Одиннадцать устройств уже зарегистрированы, запланированное начало продаж - конец мая-июня. Так же предполагается выпуск нового смартфон Apple - SE 2, анонс которого скорее всего будет проведен на форуме WWDC, старт мероприятия запланирован на начало лета. Вышеуказанная модель будет не единственным представителем новинок, скорее всего, пройдет демонстрация MacBook Air, а так же новых версий iOS и macOS.
Новые модели смартфонов зарегистрированы корпорацией Apple в России


Показ главных гаджетов состоится осенью. Для одного из них уже определена роль «наследника» десятой версии iPhone. Здесь присутствует подобный дисплей, корпус, а так же обновленная электронная начинка. Но у публики наибольший интерес вызывает выпуск именно iPhone SE 2, рассказы о котором эксперты ведут уже давно в различных источниках.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:50
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