Новые модели смартфонов зарегистрированы корпорацией Apple в России

Производителем выпущены новинки, работающие на базе платформ iOS 11. Одиннадцать устройств уже зарегистрированы, запланированное начало продаж - конец мая-июня. Так же предполагается выпуск нового смартфон Apple - SE 2, анонс которого скорее всего будет проведен на форуме WWDC, старт мероприятия запланирован на начало лета. Вышеуказанная модель будет не единственным представителем новинок, скорее всего, пройдет демонстрация MacBook Air, а так же новых версий iOS и macOS.Показ главных гаджетов состоится осенью. Для одного из них уже определена роль «наследника» десятой версии iPhone. Здесь присутствует подобный дисплей, корпус, а так же обновленная электронная начинка. Но у публики наибольший интерес вызывает выпуск именно iPhone SE 2, рассказы о котором эксперты ведут уже давно в различных источниках.