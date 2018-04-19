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Ученые: Сульфидные анионы были виновниками появления первых форм жизни на Земле

Американские ученые выяснили, что сульфидные анионы были виновниками появления первых форм жизни на Земле. Раньше такие приоритеты принадлежали только сере, но к ней добавились эти вещества.

В последнее время эксперты много сил тратят на поиски органики в космосе, хотя наша планета до сих пор остается загадкой. Пока никто не разгадал тайну возникновения жизни, а также не мог понять роль соединений в формировании таких процессов.

Ученые: Сульфидные анионы были виновниками появления первых форм жизни на Земле


Древние вулканы вырабатывали серу, а после ее растворения образовывались такие элементы. Потом они попали в земные водоемы и стали причиной зарождения первых живых существ, которые тогда были не похожи на известные аналоги.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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