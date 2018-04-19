Ученые: Сульфидные анионы были виновниками появления первых форм жизни на Земле

В последнее время эксперты много сил тратят на поиски органики в космосе, хотя наша планета до сих пор остается загадкой. Пока никто не разгадал тайну возникновения жизни, а также не мог понять роль соединений в формировании таких процессов.Древние вулканы вырабатывали серу, а после ее растворения образовывались такие элементы. Потом они попали в земные водоемы и стали причиной зарождения первых живых существ, которые тогда были не похожи на известные аналоги.