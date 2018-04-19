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Ольга Бузова в платье от Юдашкина за 70 тысяч евро блистала на премии МУЗ-ТВ

Отечественная звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова эпатировала публику своим поведением на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ».

Знаменитость, облаченная в платье от Валентина Юдашкина, стоимостью 70 тысяч евро, во время исполнения своей песни «Она не боится» запрыгнула на руки королю поп-сцены Филиппу Киркорову.

Ольга Бузова в платье от Юдашкина за 70 тысяч евро блистала на премии МУЗ-ТВ

Нужно отметить, что певец с легкостью поднял Бузову и даже покружился с ней, что говорит о его отличной физической подготовке.

Пользователи Сети раскритиковали фривольное поведение Бузовой на светском мероприятии, тогда как гости гала-ужина весело подпевали артистам и радовались происходящему.

Ольга Бузова в платье от Юдашкина за 70 тысяч евро блистала на премии МУЗ-ТВ

Примечательно, что даже на плечах Киркорова Бузова без одышки пела композицию, что натолкнуло многих на мысль о фонограмме.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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