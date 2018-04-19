Ольга Бузова в платье от Юдашкина за 70 тысяч евро блистала на премии МУЗ-ТВ

Знаменитость, облаченная в платье от Валентина Юдашкина, стоимостью 70 тысяч евро, во время исполнения своей песни «Она не боится» запрыгнула на руки королю поп-сцены Филиппу Киркорову.Нужно отметить, что певец с легкостью поднял Бузову и даже покружился с ней, что говорит о его отличной физической подготовке.Пользователи Сети раскритиковали фривольное поведение Бузовой на светском мероприятии, тогда как гости гала-ужина весело подпевали артистам и радовались происходящему.Примечательно, что даже на плечах Киркорова Бузова без одышки пела композицию, что натолкнуло многих на мысль о фонограмме.