Вход в пещеру на поверхности Марса доказал существование внеземной подземной цивилизации

Видео было опубликовано в сетях, а авторы отметили, что в сюжете хорошо показан вход в длинный лабиринт, где находятся сооружения пришельцев. Темные области могут быть переходами в другие отсеки, а также ходы показывают передвижение обитателей Красной планеты, скрывающихся в ее недрах.Агентство прекрасно знает о таких постройках, но предпочитает скрывать сведения от общества. При внимательном просмотре записи можно увидеть лица гуманоидов, выглядывающие наружу, о чем тоже написали в комментариях пользователи. Эксперты никогда не видели таких огромных голов, принадлежащих обитателям небесного тела.