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Вход в пещеру на поверхности Марса доказал существование внеземной подземной цивилизации

Человечество давно интересуется вопросами жизни на других планетах, а после нахождения водных ресурсов на поверхности Марса только усилило его любопытство. Исследователи во время просмотра снимков NASA обнаружили вход в пещеру, доказавший существование внеземной подземной цивилизации.

Вход в пещеру на поверхности Марса доказал существование внеземной подземной цивилизации


Видео было опубликовано в сетях, а авторы отметили, что в сюжете хорошо показан вход в длинный лабиринт, где находятся сооружения пришельцев. Темные области могут быть переходами в другие отсеки, а также ходы показывают передвижение обитателей Красной планеты, скрывающихся в ее недрах.



Агентство прекрасно знает о таких постройках, но предпочитает скрывать сведения от общества. При внимательном просмотре записи можно увидеть лица гуманоидов, выглядывающие наружу, о чем тоже написали в комментариях пользователи. Эксперты никогда не видели таких огромных голов, принадлежащих обитателям небесного тела.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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