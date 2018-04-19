Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут оплачивать покупки телефонным номером

Эксперты полагают, что онлайн-магазины смогут увеличить свои продажи благодаря введению расчёта по телефонному номеру. Выгоду получат также клиенты - им не нужно будет вводить много дополнительной информации. Проводить расчёт по номеру телефона станет возможным благодаря работе платформе быстрых платежей. К телефонному номеру пользователя будет привязываться одна банковская карта.После совершения покупки в онлайн-магазине перед клиентом откроется окно, в который нужно будет ввести номер телефона. Дополнительные данные о номере карты, сроке её действия и фамилии пользователя не потребуется. По завершению операции, клиент получил SMS-подтверждение. Специалисты полагают, что новое правило увеличит объём продаж в Интернете на 15%.