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Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут оплачивать покупки телефонным номером

Готовится проект, который позволит клиентам онлайн-магазинов использовать для оплаты покупок телефонные номера вместо банковских карт. Ожидается, что новое положение вступит в силу уже в 2019 году.

Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут оплачивать покупки телефонным номером


Эксперты полагают, что онлайн-магазины смогут увеличить свои продажи благодаря введению расчёта по телефонному номеру. Выгоду получат также клиенты - им не нужно будет вводить много дополнительной информации. Проводить расчёт по номеру телефона станет возможным благодаря работе платформе быстрых платежей. К телефонному номеру пользователя будет привязываться одна банковская карта.

После совершения покупки в онлайн-магазине перед клиентом откроется окно, в который нужно будет ввести номер телефона. Дополнительные данные о номере карты, сроке её действия и фамилии пользователя не потребуется. По завершению операции, клиент получил SMS-подтверждение. Специалисты полагают, что новое правило увеличит объём продаж в Интернете на 15%.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:20
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